Новый начальник полиции Шуши: кто он?

Приказом, подписанным министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальником Шушинского городского управления полиции назначен подполковник Самед Акиф оглы Магеррамов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, Магеррамов - сын писателя, филолога, ученого, бывшего руководителя пресс-службы Кабинета министров Акифа Али.

Об этом сообщил журналист Джаваншир Гасанлы.