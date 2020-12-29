https://news.day.az/society/1302483.html Новый начальник полиции Шуши: кто он? - Досье
Новый начальник полиции Шуши: кто он? - Досье
Приказом, подписанным министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальником Шушинского городского управления полиции назначен подполковник Самед Акиф оглы Магеррамов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, Магеррамов - сын писателя, филолога, ученого, бывшего руководителя пресс-службы Кабинета министров Акифа Али.
Об этом сообщил журналист Джаваншир Гасанлы.
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