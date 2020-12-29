Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум на 2021 год

В госбюджете на 2021 год прожиточный минимум по Азербайджану установлен в размере 196,0 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год", который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Прожиточный минимум на 2021 год по стране прогнозируется в размере 196,0 манатов, в том числе для трудоспособного населения - 207,0 манатов, для пенсионеров - 162,0 манатов, для детей - 175,0 манатов. Это по сравнению с 2020 годом в среднем на 6,0 манатов или на 3,1% больше.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.