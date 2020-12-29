В Баку от коронавируса умерли 1 директор и 18 учителей

Проведена онлайн-встреча с руководителями общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОГБ).

Как сообщили Day.Az в управлении, во встрече участвовали заведующий УОГБ Мехрибан Велиева, руководители соответствующих структурных подразделений управления, директора школ и столичные учителя, принявшие участие в Отечественной войне.

В начале встречи ее участники почтили минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни за родину.

В ходе встречи было отмечено, что постановлением Кабинета министров срок дистанционного обучения продлен с 30 декабря 2020 года до 31 января 2021 года, подчеркнута важность еще большего расширения агитационной работы среди учащихся и их родителей на фоне роста пандемии. М.Велиева отметила, что от коронавируса умерли 1 директор и 18 учителей общеобразовательных учебных заведений, находящихся в подчинении управления, подчеркнула важность соблюдения правил во избежание такой трагедии.

М.Велиева также рассказала о реформах в сфере образования, успехах, достигнутых в прошлом учебном году, задачах, стоящих перед сферой образования.