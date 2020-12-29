https://news.day.az/society/1302607.html Азербайджан освободил ввозимые от коронавируса вакцины от НДС
Азербайджан освободил ввозимые от коронавируса вакцины от НДС
Вакцина и шприцы к ней, которые будут ввезены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на два года освобождаются от НДС.
Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.
Депутаты одобрили эту поправку, и после обсуждений и голосования она была принята во втором чтении.
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