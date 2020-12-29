https://news.day.az/society/1302618.html Свыше 600 азербайджанским студентам выплатили пособия в период пандемии
Свыше 600 азербайджанским студентам выплатили пособия в период пандемии
Более 15 тысяч граждан Азербайджана, желающих вернуться в страну из Ирана, Турции, России, Грузии, Казахстана, Украины, Беларуси, США и других стран, были эвакуированы в связи с пандемией COVID-19, сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что в этом году посредством Агентства содействия международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел ряду обратившихся для эвакуации азербайджанских студентов, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями, была оказана финансовая помощь, а также каждому из свыше 600 азербайджанских студентов, находящихся в крайне трудном положении в 20 странах мира, были выплачены единовременные пособия.
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