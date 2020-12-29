Азербайджанский лётчик повторил подвиг Гастелло при освобождении Джебраила

Азербайджанский летчик, полковник Заур Нудиралиев во время Отечественной войны в октябре 2020 года совершил "огненный таран", повторив известный подвиг капитана Николая Гастелло, совершенный им 26 июня 1941 года.

Как сообщает сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед нашей армией стояла задача - уничтожить силы противника в ходе контрнаступления.

Были мобилизованы все силы и средства ВВС. Предусматривалось и участие штурмовиков Су-25. Командованием ВВС было поручено использовать тактические приемы штурмовиков Су-25. Именно такое задание было поставлено перед 42-летним полковником, уроженцем Баку Зауром Нудиралиевым. Он освоил все боевые возможности штурмовиков Су-25, умел точно сбрасывать бомбы без прицела с больших высот. Этот метод, соответствующий стандартам НАТО, был впоследствии освоен и другими летчиками.

Высокоточное сбрасывание бомб с Су-25 с большой высоты потрясло противника. Полковник Заур Нудиралиев обучил этому приему других азербайджанских летчиков. Им также были выполнены первые сбросы бомб с лазерным наведением с Су-25. Благодаря новой тактике ВВС Азербайджана получили огромное преимущество в боях.

Полковник Заур Нудиралиев на боевом самолете Су-25 нанес сокрушительные удары по противнику на Агдамском, Физулинском, Джебраильском направлениях.

4 октября штурмовик Су-25, которым управлял полковник Заур Нудиралиев, нанеся удар по намеченной цели в направлении Джебраила, лёг на обратный курс, но штурмовик полковника был сбит средствами ПВО противника. Несмотря на тяжелое ранение, он мог катапультироваться, но не стал этого делать, чтобы не попасть в плен. Полковник Нудиралиев развернул самолет и совершил "огненный таран" - направил штурмовик на позиции противника, уничтожив живую силу и вражескую бронетехнику, и героически погиб.