Будет ли запрещено выходить на улицу с 31 декабря по 5 января?

Во время пандемии многие страны запретили людям выходить на улицу в праздничные дни. По слухам в социальных сетях ожидается, что такой запрет будет действовать и в Азербайджане, передает Day.Az.

Для выяснения вопроса baku.ws обратился в Оперативный штаб при Кабинете министров. Было отмечено, что официальной информации об этом пока нет. Решение пока не изменено.

Напомним, что согласно постановлению, граждане могут выходить на улицу после получения SMS-разрешения. Помимо SMS, граждане также могут получить разрешение с помощью мобильного приложения E-TƏBİB.