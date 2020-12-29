https://news.day.az/society/1302654.html Будет ли запрещено выходить на улицу с 31 декабря по 5 января? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будет ли запрещено выходить на улицу с 31 декабря по 5 января? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Во время пандемии многие страны запретили людям выходить на улицу в праздничные дни. По слухам в социальных сетях ожидается, что такой запрет будет действовать и в Азербайджане, передает Day.Az.
Для выяснения вопроса baku.ws обратился в Оперативный штаб при Кабинете министров. Было отмечено, что официальной информации об этом пока нет. Решение пока не изменено.
Напомним, что согласно постановлению, граждане могут выходить на улицу после получения SMS-разрешения. Помимо SMS, граждане также могут получить разрешение с помощью мобильного приложения E-TƏBİB.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре