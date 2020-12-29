Оштрафованы лица, отправившиеся на отдых в Габалу

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Габалинского РОП, жители Баку, а также лица из других городов и районов, где был объявлен строгий карантинный режим, были привлечены к административной ответственности за нарушение правил.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, на дорогах, ведущих к городским базам отдыха, полицией с целью проверки были остановлены несколько автомобилей.

Проверка выявила, что некоторые люди злоупотребляли разрешениями на работу и приехали отдыхать со своими семьями в Габалу. Установлено, что часть из них выехала перед праздниками незаконными способами.

Несмотря на то, что нарушители приводили различные предлоги, чтобы избежать ответственности, до их сведения были доведены требования карантинного режима и разъяснено, что эти меры были приняты для защиты здоровья граждан.