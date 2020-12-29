"Демографический анализ показывает, что соотношение полов рожденных детей (число мальчиков на 100 девочек) составляет 105-107 в соответствии с биологической нормой. В гендерной структуре живорожденных в Азербайджане с начала 90-х годов наблюдается рост мальчиков, и в настоящее время на каждые 100 девочек приходится 114 мальчиков".

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Ежегодной информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства", которая будет впервые представлена на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

В документе отмечается, что Азербайджан занимает второе место в мире по соотношению полов: "Нарушение соотношения полов при рождении изменяет и гендерную структуру населения в целом. Согласно данным переписей населения, в 1989 году на каждые 1000 мужчин приходилась 1051 женщина, в 1999 году - 1048, в 2019 году - 1021 женщина.

Сегодня на каждые 1000 мужчин в стране приходится 1003 женщины. К сожалению, согласно результатам социологических опросов, 49,5% мужчин и 22,5% женщин воспринимают наличие девочки в семье как материальное бремя".