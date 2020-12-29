В Азербайджане пострадавшим от пандемии предпринимателям вновь будет оказана финансовая поддержка

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 23 декабря 2020 года, в связи с ужесточением карантинного режима субъектам предпринимательства вновь будет оказана финансовая поддержка.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики, комментируя данный вопрос, начальник отдела Государственной налоговой службы при Министерстве Турал Велиев отметил, что финансовая поддержка будет осуществляться по двум направлениям.

Первое направление охватит около 22 тысяч налогоплательщиков, будет выплачена определенная часть заработной платы более 200 тысяч наемных работников, занятых в сферах, пострадавших от пандемии. На эти цели предусматривается оказание государством финансовой поддержки предпринимателям в размере 52,5 млн. манатов.

Второе направление предусматривает оказание государством финансовой поддержки в размере 30,5 млн. манатов почти 90 тыс. индивидуальным предпринимателям, занимающимся предпринимательской деятельностью в сферах, пострадавших от пандемии. В рамках данного этапа финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям, получившим на первом этапе единовременную выплату в размере до 1 000 манат, будут повторно выплачены средства.