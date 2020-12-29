В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

37 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 216 584 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 176 228 человек вылечились, 2 575 скончались, число активных больных - 37 781.

За последние сутки проведено 11 279, за прошедшее время - 2 174 343 теста на коронавирус.