https://news.day.az/society/1302698.html В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
37 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 216 584 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 176 228 человек вылечились, 2 575 скончались, число активных больных - 37 781.
За последние сутки проведено 11 279, за прошедшее время - 2 174 343 теста на коронавирус.
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