В Азербайджане предлагаются изменения в законодательство в связи с правами мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в "Ежегодной информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства", которая будет впервые представлена на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

В документе предлагается вместо 14-дневного неоплачиваемого отпуска, предоставляемого мужчинам в период рождения в семье ребенка, предоставлять оплачиваемый отпуск.

При этом считается целесообразным привлечение мужчин и парней в сферы, где они составляют меньшинство на рынке труда, устранение влияющих на мужчин гендерных стереотипов в этих сферах.