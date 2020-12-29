Госкомитет поднимет в Милли Меджлисе вопрос о принятии закона о репродуктивном здоровье

Раскрыты детали работы, которую необходимо предпринять для повышения эффективности мер по предотвращению селективных абортов в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Ежегодной информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства", которая будет впервые представлена на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

В документе отмечается важность принятия закона "О планировании семьи и репродуктивном здоровье". Отмечается, что одним из самых распространенных случаев дискриминации по признаку сексуальной принадлежности в нашей стране являются селективные аборты.

Напомним, что информацию, подготовленную Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, представит в Милли Меджлисе председатель Комитета Бахар Мурадова.