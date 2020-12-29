Почему в Азербайджане не возбуждают уголовное дело за вступление в ранние брак?

В 2019 году в Азербайджане было примерно 3000-3500 случаев вступления в брак до совершеннолетия.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в "Годовой информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства", которая впервые будет представлена на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

В документе отмечено, что так как бракосочетания до совершеннолетия не регистрируются государственными органами регистрации, их статистика не ведется: "Но, взяв за основу число детей, рожденных 15-17-летними матерями можно предположить ориентировочное число детских браков. Если в 2011 году такие женщины родили 4392 детей, то в 2019 году этот показатель составил 2320. Это свидетельствует об уменьшении в два раза. Наряду с этим, рождение 2129 детей говорит о том, что детских браков было примерно 3000 или 3500.

В информации говорится, что по данным Министерства внутренних дел, в 2019 году не возбуждалось уголовное дело за принудительное вступление в брак несовершеннолетних по статье УК 176-1. Но было возбуждено уголовное дело по 9 фактам похищения девочек с целью женитьбы. Опыт показывает, что главной причиной того, что не возбуждается уголовное дело, является отсутствие доказательств о принудительном вступлении в брак.