Срок службы Asan Imza теперь можно продлить онлайн

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана запустила онлайн услугу для продления существующих сертификатов Asan İmza (Easy Signature) и на их основе онлайн-приобретения частного типа сертификатов, Asan İmza бизнес, а также сертификатов государственного и муниципального типов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, по данным Asan imza, абоненты сотового оператора Azercell получили возможность продлевать срок службы действующей электронной подписи Asan Imza с помощью SMS-сообщения.

"Абоненты Azercell должны отправить SMS-сообщение с соответствующим словом на короткий номер "8500". Чтобы продлить срок действия на следующие три года, необходимо:

для продления Asan Imza, принадлежащего физическому лицу, отправить слово "ferdi";

для продления Asan Imza, принадлежащего юридическому лицу (бизнесу), отправить слово "biznes";

для продления Asan Imza, принадлежащего государству, отправить слово "dovlet"", - информировали в Asan imza.

Отметим, что наряду с продлением срока SIM-карты Asan Imza, необходимо продлить и срок действия самого сертификата электронной подписи.