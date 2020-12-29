Армяне пытались взорвать мост в Зангилане

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) 29 декабря 2020 года около 10:00 поступила информация об обнаружении взрывчатки под мостом в селе Раздере Зангиланского района.

Как сообщили во вторник Day.Az в Агентстве, на место немедленно была направлена ​​специальная мобильная оперативная группа ведомства. В ходе поисковых операций, проведенных специалистами Агентства и сотрудниками Зангиланского РОВД МВД, было идентифицировано и обезврежено взрывное устройство, заложенное армянами под мостом в сельской местности (158 кг пластического взрывчатого вещества, 125 кг взрывчатых веществ на основе нитрата аммония, четыре электродетонатора и 30 метров детонационного шнура).

Специальная мобильная оперативная группа ведомства совместно с сотрудниками МВД Азербайджана продолжает оперативно-розыскные мероприятия на освобожденных территориях.