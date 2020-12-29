https://news.day.az/society/1302788.html Огромная пробка на трассе Баку-Алят - ВИДЕО
Огромная пробка на трассе Баку-Алят - ВИДЕО
Жители Баку, пытающиеся выехать в регионы страны накануне праздников, стали причиной огромной пробки на автодороге Баку-Алят.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за проверок, осуществляемых в связи с введенным особым карантинным режимом, на дороге образовалась огромная автомобильная пробка.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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