Огромная пробка на трассе Баку-Алят

Жители Баку, пытающиеся выехать в регионы страны накануне праздников, стали причиной огромной пробки на автодороге Баку-Алят.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за проверок, осуществляемых в связи с введенным особым карантинным режимом, на дороге образовалась огромная автомобильная пробка.

Представляем вашему вниманию данное видео: