В Баку сбиты три женщины

Дорожно-транспортные происшествия зафиксированы в Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Бакиханов Сабунчинского района минувшей ночью была сбита Пашаева Сакина Физули гызы 1983 года рождения.

Другой факт автонаезда зарегистрирован в Ясамальском районе.

На проспекте Зардаби на пешеходном переходе автомобиль сбил Тиновосову Ашуру Абдуллаевну 1997 года рождения.

Аналогичный случай произошел и в Насиминском районе. Автомобиль сбил Алиеву Гюльбаджи Гариб гызы 1963 года рождения, которая пыталась пересечь около круга "3-го микрорайона".

Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.