https://news.day.az/society/1302885.html Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым
Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым
Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым, каких-либо изменений нет, сообщили в среду Trend члены его семьи, передает Day.Az.
Было отмечено, что температура и давление у него в норме, сатурация составляет 95%, из которых 35% обеспечиваются посредством аппарата искусственной вентиляции легких.
Напомним, что Руфиз Хафизоглу ранее заразился коронавирусом, в связи с чем был госпитализирован в тяжелом состоянии в медучреждение "Ени клиника".
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