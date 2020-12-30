Дильгам Аскеров вернулся домой спустя 6 лет

Дильгам Аскеров, освобожденный 14 декабря из армянского плена и доставленный на родину, уже находится дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщил его сын Кюрдоглу на своей странице в Facebook.

Он также выложил совместное фото с отцом.