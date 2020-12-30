https://news.day.az/society/1302959.html Дильгам Аскеров вернулся домой спустя 6 лет - ФОТО
Дильгам Аскеров вернулся домой спустя 6 лет - ФОТО
Дильгам Аскеров, освобожденный 14 декабря из армянского плена и доставленный на родину, уже находится дома.
Как передает Day.Az, об этом сообщил его сын Кюрдоглу на своей странице в Facebook.
Он также выложил совместное фото с отцом.
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