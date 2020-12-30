https://news.day.az/society/1302976.html Возвращенные из армянского плена два азербайджанских солдата выписаны домой
Возвращенные из армянского плена два азербайджанских солдата выписаны домой
Азербайджанские солдаты Амин Мусаев и Байрам Керимов, возвращенные из армянского плена, выписаны домой из клиники, где они лечились.
Об этом сообщили в среду Day.Az члены семьи Мусаева. Было отмечено, что Амин уже выписан домой: "Он сам позвонил домой, сказав, что его выписали. Члены семьи отправились его встречать".
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