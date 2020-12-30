В Гёйчае задержаны организаторы свадьбы

В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о том, что житель города Гёйчай Гадир Махмудов организовал в своем доме застолье по случаю женитьбы своего сына.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции немедленно прибыли по адресу и выявили нарушения карантинных правил. Хозяин дома и участники застолья были приглашены в отдел полиции.

11 человек, нарушивших требования особого карантинного режима, были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных проступках.