Sinovac - самая подходящая вакцина для Азербайджана

Китайская вакцина Sinovac против коронавируса успешно прошла клиническое тестирование в Турции и ряде других стран мира. Sinovac имеет высокий процент эффективности, около 93-94%. С этой точки зрения применение данной вакцины в Азербайджане считается целесообразным.

Об этом Day.Az сказал член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Мушвиг Мамедли.

Депутат сообщил, что вакцина изготовлена из микроорганизмов со значительно ослабленной вирулентностью.

"То есть это вакцина, полученная из возбудителя болезни (COVID-19 - ред.). Большинство препаратов, использовавшихся для вакцинации в Азербайджане как в советское время, так и после обретения независимости, были именно этого типа", - отметил он.

Парламентарий также добавил, что Sinovac может храниться до трех лет при температуре до четырех градусов тепла.

"Вакцина также подходит с точки зрения транспортной инфраструктуры благодаря своей устойчивости. Эту вакцину можно успешно доставлять в отдаленные уголки нашей страны, следуя принципу холодовой цепи.

Учитывая все вышеперечисленное, Азербайджан считает более целесообразным закупать вакцину Sinovac, учитывая ее высокую эффективность в других странах. Конечно, рассматриваются и другие возможные варианты. Наряду со всеми исследованиями, с середины января будут предприняты определенные шаги для реализации этого процесса", - заключил Мушвиг Мамедли.

Абдул Керимханов