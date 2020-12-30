В Азербайджане начинаются 5-дневные новогодние каникулы

В связи с Новым годом 5 дней будут нерабочими.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и 1, 2 января - праздник Нового года - нерабочие дни.

В связи с тем, что 2 января суббота, в соответствии с Трудовым кодексом 4 января тоже будет нерабочим днем.

Таким образом, в связи с Новым годом 5 дней подряд (31 декабря, 1, 2, 3, 4 января) будут нерабочими.