В Азербайджане выявлено еще 1052 случая заражения коронавирусом, 4067 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

34 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 217 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 180 295 человек вылечились, 2 609 скончались, число активных больных - 34 732.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 904 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 185 247 тестов.