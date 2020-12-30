https://news.day.az/society/1303125.html Шахбаз Гулиев воссоединился со своей семьей - ТРОГАТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ - ВИДЕО
Шахбаз Гулиев воссоединился со своей семьей - ТРОГАТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ - ВИДЕО
Спустя 6 лет Шахбаз Гулиев воссоединился со своей семьей.
Как передает Day.Az, трогательные кадры, на которых он обнимает свою маму, опубликованы в Телеграм.
Напомним, что Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев вернулись на Родину 14 декабря в рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами по принципу "все на всех". 2 недели они находились на карантине.
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