В Азербайджане завершилось перечисление единовременных выплат в размере 190 манатов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана завершило перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов, назначенной безработным и неформально занятым малообеспеченным лицам, потерявшим доход вследствие ужесточения особого карантинного режима.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве, средства были переведены на банковские карты, предоставленные этим лицам. После перевода средств гражданам официально были направлены уведомления посредством SMS.

Напомним, что в апреле - мае этого года 600 тысяч малообеспеченных, в том числе безработных и неформально занятых лиц, потерявших доход из-за особого режима карантина, в районах, где впоследствии был введен ужесточенный карантинный режим, в третий, четвертый и пятый раз получили единовременные выплаты. Это шестая по счету выплата.

В целом на финансирование выдачи единовременных выплат в размере 190 манатов было направлено свыше 450 миллионов манатов.