https://news.day.az/society/1303145.html Освобожденный из плена Яхья Абдинов воссоединился с семьей после курса реабилитации
Освобожденный из плена Яхья Абдинов воссоединился с семьей после курса реабилитации
Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Яхья Абдинов, находившийся в армянском плену, вернулся к семье после кратковременной реабилитации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Агаджанлы Гаджигабульского района, военнослужащий Абдинов Яхья Вугар оглу, получивший ранение в Отечественной войне и попавший в плен армянской армии, после освобождения прошел курс реабилитации в Баку, после чего воссоединился со своей семьей. Сегодня днем в селе, где живет Яхья Абдинов, его торжественно встретили родственники и односельчане. По его словам, здоровье у него нормализовалось.
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