Освобожденный из плена Яхья Абдинов воссоединился с семьей после курса реабилитации

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Яхья Абдинов, находившийся в армянском плену, вернулся к семье после кратковременной реабилитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Агаджанлы Гаджигабульского района, военнослужащий Абдинов Яхья Вугар оглу, получивший ранение в Отечественной войне и попавший в плен армянской армии, после освобождения прошел курс реабилитации в Баку, после чего воссоединился со своей семьей. Сегодня днем в селе, где живет Яхья Абдинов, его торжественно встретили родственники и односельчане. По его словам, здоровье у него нормализовалось.