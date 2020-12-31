https://news.day.az/society/1303164.html Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
На территории Ходжавендского района на мине подорвался военнослужащий ВС Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщают азербайджанские телеграм-каналы. О гибели военнослужащего в соцсетях также сообщили его родственники.
Согласно информации, погибшим является уроженец села Мишни Лачинского района Турал Рауф оглу Гасанов.
Отмечается, что Гасанов особо отличился в боях за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре