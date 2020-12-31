Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине

На территории Ходжавендского района на мине подорвался военнослужащий ВС Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщают азербайджанские телеграм-каналы. О гибели военнослужащего в соцсетях также сообщили его родственники.

Согласно информации, погибшим является уроженец села Мишни Лачинского района Турал Рауф оглу Гасанов.

Отмечается, что Гасанов особо отличился в боях за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации.