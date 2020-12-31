В Азербайджане чиновник скончался от коронавируса

Председатель Билясуварской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Кямиль Мирзоев скончался 31 декабря в больнице от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Он также возглавлял эксплуатационное управление "Водоканал Южный Муган".