Названы районы Баку с наибольшим числом зараженных COVID-19

Бинагадинский район Баку лидирует в столице по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Кoronavirusinfo.az.

Так, на него приходится 15% всех зараженных жителей Баку, на Хатаинский - 13%, Ясамальский - 12,2%, Сабунчинский - 10,7%, Сураханский и Наримановский - по 8,2%, Насиминский - 7,9%, Низаминский - 7%, Хазарский - 6,8%, Гарадагский - 5,4%, Сабаильский - 5%.

Меньше всего заболевших (0,5%) зафиксировано в Пираллахинском районе столицы.

Отметим, что больше всего случаев инфицирования коронавирусом по Азербайджану зафиксировано в Баку - 52% от общего числа заразившихся.