Шестеро больных COVID-19 нарушили карантинный режим

30 декабря сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана в общественных местах были выявлены и возвращены домой восемь инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

В отношении шести человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режима) Уголовного кодекса АР.

Расследование по данным фактам продолжается.