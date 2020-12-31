https://news.day.az/society/1303184.html Шестеро больных COVID-19 нарушили карантинный режим - начато уголовное дело
Шестеро больных COVID-19 нарушили карантинный режим - начато уголовное дело
30 декабря сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана в общественных местах были выявлены и возвращены домой восемь инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
В отношении шести человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режима) Уголовного кодекса АР.
Расследование по данным фактам продолжается.
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