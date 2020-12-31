https://news.day.az/society/1303193.html Когда в Азербайджане снова разрешат проводить свадьбы - КОММЕНТАРИЙ
Когда в Азербайджане снова разрешат проводить свадьбы - КОММЕНТАРИЙ
Пока ничего нельзя сказать о том, когда будет возможно проводить свадьбы.
Как передает Day.Az, об этом в интервью redaktor.az сказал профессор Адиль Гейбулла.
"Если после массовой вакцинации количество суточных заражений сократится до минимума, многие ограничения непременно будут ослаблены. Думаю, это произойдет в марте-апреле. Если ожидания оправдаются, свадьбы, скорее всего, будут разрешены при определенных условиях после марта-апреля следующего года..., - сказал профессор.
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