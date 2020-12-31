Бакинский Медиа Центр подготовил видеоролик "Все будет хорошо!"

Бакинский Медиа Центр подготовил видеоролик, посвященный итогам 2020 года, под названием "Все будет хорошо!". 2020 год, который можно считать "годом, равным столетию" как для мира, так и для Азербайджана, стал годом национального единства, Великой Победы и конца тоски по Карабаху. Пандемия, оставившая свой след в мире в этом году, не прошла мимо Азербайджана. Наша страна тоже боролась с этим невидимым врагом, старалась защитить своих граждан от вируса и ущерба, который он мог нанести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, в 2020 году мы верим в свою силу, заботу, готовность помочь, дружбу, правду и справедливость. Эта вера была светлым путем к победе. Мы до сих пор верим и уверены, что в конце концов все обязательно будет хорошо!

"Мы выражаем нашу глубокую признательность нашему Верховному Главнокомандующему и нашей доблестной армии, которая подарила нашему народу чувство национальной гордости и радости, радость победы, водрузив наш трехцветный флаг на наших освобожденных землях, в святой Шуше, венце Карабаха.

Мы преклоняемся перед бессмертными душами наших шехидов, просим от Аллаха милости для них и желаем нашим раненым военнослужащим скорейшего выздоровления. Давайте объединимся в новом году и пусть 2021 год подарит нам победы, прекрасные и счастливые дни", - сообщили в Центре.

Представляем вниманию данное видео: