В Азербайджане выявлено еще 1064 случая заражения коронавирусом,

В Азербайджане выявлено еще 1064 случая заражения коронавирусом, 4127 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

32 пациента с коронавирусом скончались.

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