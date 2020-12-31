https://news.day.az/society/1303248.html Нужно ли сегодня отправлять СМС тем, у кого есть разрешение - ОТВЕТ МВД
Нужно ли сегодня отправлять СМС тем, у кого есть разрешение - ОТВЕТ МВД
Поскольку 31 декабря является нерабочим днем, для выхода из дома граждане должны пользоваться системой СМС-разрешений кроме лиц, трудящихся в сфере коммунальных услуг.
Как передает Day.Az, об этом в интервью sfera.az заявил начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.
При этом Захидов отметил, что ограничение не распространяется на сотрудников СМИ, с условием, что сотрудник не покинет пределы Баку.
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