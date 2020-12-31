https://news.day.az/society/1303279.html Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым
Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым
Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым,
Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend члены его семьи.
Было отмечено, что уже несколько дней температура и давление у него в норме, сатурация составляет 91%, из которых 35% обеспечиваются посредством аппарата искусственной вентиляции легких. В его здоровье нет изменений, его состояние остается тяжелым.
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