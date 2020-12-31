Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым

Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым,

Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend члены его семьи.

Было отмечено, что уже несколько дней температура и давление у него в норме, сатурация составляет 91%, из которых 35% обеспечиваются посредством аппарата искусственной вентиляции легких. В его здоровье нет изменений, его состояние остается тяжелым.