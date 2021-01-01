В Мингячевире автомобиль сбил мать c двумя детьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Магомаева.

По сообщению легковой автомобиль, пытаясь избежать столкновения с вышедшим на встречную полосу автомобилем, сбил мать и двух малолетних детей - жителей Баку. С помощью очевидцев Абдуллаева Самира Эльман гызы 1987 года рождения, Абдуллаев Али Эльшан оглу 2010 года рождения и Абдуллаева Арзу Эльшан гызы 2006 года рождения госпитализированы с различными травмами.

Состояние Али Абдуллаева оценивается как тяжелое. По факту проводится расследование.