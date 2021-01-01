В Азербайджане вступил в силу еще один запрет

С 1 января 2021 года в Азербайджане введен запрет на ввоз, производство, продажу и предоставление потребителям предпринимателями полиэтиленовых кульков толщиной до 15 микронов, а также предназначенных для одноразового использования палочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов с содержанием пластиковых примесей на объектах торговли, общественного питания и услуг.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об охране окружающей среды".

Пункты законопроекта, касающиеся полиэтиленовых кульков, вступили в силу с 1 января 2021 года, а касающиеся предназначенных для одноразового использования палочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов с содержанием пластиковых примесей - с 1 июля 2021 года.

Кроме того, согласно поправке, пластиковые и полиэтиленовые пакеты толщиной до 15 микрон, а также одноразовые пластиковые вилки, ножи, тарелки и чашки являются прямым объектом административной ошибки для предприятий импорта, производства, торговли, общественного питания и обслуживания. При изъятии этих материалов должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, а юридические лица - от 3000 до 4000 манатов.

За повторение административного проступка со стороны получившего административное взыскание лица в течение 1 года со вступления в силу решения о применении административного взыскания должностные лица будут штрафоваться от 1 500 манатов до 2 000 манатов, юридические лица от 4 000 до 5 000 манатов с конфискацией пластиковых материалов, являющихся непосредственным объектом административного проступка.