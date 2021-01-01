В Азербайджане в полночь почтили память шехидов

Граждане Азербайджана в полночь встретили Новый год, почтив память шехидов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Прибывшие на аллеи шехидов в Баку, Гяндже, Агдаме и Мингячевире люди запустили множество воздушных фонарей в память героев, освободивших земли Азербайджана от армянской оккупации, а также исполнили гимн страны.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

Баку

Гянджа

Агдам

Мингячевир