https://news.day.az/society/1303336.html В Азербайджане в полночь почтили память шехидов - ВИДЕО
В Азербайджане в полночь почтили память шехидов - ВИДЕО
Граждане Азербайджана в полночь встретили Новый год, почтив память шехидов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Прибывшие на аллеи шехидов в Баку, Гяндже, Агдаме и Мингячевире люди запустили множество воздушных фонарей в память героев, освободивших земли Азербайджана от армянской оккупации, а также исполнили гимн страны.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Баку
Гянджа
Агдам
Мингячевир
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