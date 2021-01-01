https://news.day.az/society/1303360.html Первым родившимся ребенком в 2021 году в Азербайджане стала девочка
Первым родившимся ребенком в 2021 году в Азербайджане стала девочка
Первым младенцем, родившимся в 2021 году в Азербайджане стала девочка.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Минздрава, девочка родилась в 00:48 в родильном доме номер 4.
Вес новорожденной - 2 кг 700 гр.
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