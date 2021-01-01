Первым родившимся ребенком в 2021 году в Азербайджане стала девочка

Первым младенцем, родившимся в 2021 году в Азербайджане стала девочка.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Минздрава, девочка родилась в 00:48 в родильном доме номер 4.

Вес новорожденной - 2 кг 700 гр.