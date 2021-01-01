Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе

Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Прокуратуре Физулинского района проводится расследование.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны государственных структур, граждане, обходя посты, проникают на освобожденные от оккупации территории и в результате этого подвергают себя риску подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах. Следует особо отметить, что в настоящее время на этих территориях проводятся мероприятия по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Генпрокуратура, МВД и ANAMA еще раз просят население не совершать без особого разрешения поездки на освобожденные от оккупации территории до их полной очистки от мин и других боеприпасов.