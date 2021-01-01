В Шуше восстановлено телерадиовещание

Специалисты Производственного объединения "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" (Teleradio İB) Министерства транспорта, связи и высоких технологий возобновили работу Шушинской радиотелевизионной станции (RTYS) для вещания радио и телевидения на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, на станции смонтировано и введено в эксплуатацию оборудование цифрового телевещания, антенно-фидерная система и основное оборудование для спутникового приема 10 телеканалов.

Проведены соответствующие работы по электроснабжению оборудования, началось вещание с Шушинской радиотелевизионной станции.

Телеканалы "AzTV", "Mədəniyyət" TV, "İdman Azərbaycan" TV, "İctimai" TV, "CBC" TV, "CBC Sport", "Real" TV, "Xəzər" TV, "Azad Azərbaycan" TV və "ARB-24" уже транслируются в городах Шуше, Ханкенди, а также в Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах и в близлежащих населенных пунктах.

При этом радио "Азербайджан" и FM-радио "İctimai" в стереорежиме охватывают города Шуша, Ханкенди, Мингячевир, Евлах и Ходжалинский, Агдамский, Бардинский, Гейчайский районы, а также близлежащие населенные пункты.