https://news.day.az/society/1303392.html Первый чай в освобожденной Шуше - КАДРЫ РЕЗЫ ДЕГАТИ - ФОТО
Первый чай в освобожденной Шуше - КАДРЫ РЕЗЫ ДЕГАТИ - ФОТО
Когда я уезжал из Шуши в 1992 году, город находился в осаде. Мне пришлось выйти очень трудными путями.
Об этом сообщил Day.Az всемирно известный фотожурналист Реза Дегати.
Фотограф рассказал, что перед выходом из Шуши захотел в последний раз попить чай с сопровождающими его солдатами:
"После освобождения Шуши я вернулся сюда 28 декабря. Свой первый чай в свободной Шуше я выпил с солдатами на самой высокой точке города".
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