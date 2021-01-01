https://news.day.az/society/1303408.html В Азербайджане выявлен 341 случай заражения коронавирусом, 3858 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлен 341 случай заражения коронавирусом, 3858 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 341 случай заражения коронавирусом, 3858 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 219 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 188 280 человек вылечились, 2 670 скончались, число активных больных - 28091.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 4473 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 199 939 тестов.
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