В Азербайджане выявлено еще 341 случай заражения коронавирусом, 3858 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 219 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 188 280 человек вылечились, 2 670 скончались, число активных больных - 28091.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 4473 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 199 939 тестов.