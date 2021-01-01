Скончался мирный житель, подорвавшийся на мине в Физулинском районе

Сегодня гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате этого получил тяжелые ранения.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, несмотря на то, что З.Бабаев был доставлен в больницу и ему оказали необходимую медицинскую помощь, он скончался.

По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся интенсивные следственные мероприятия.