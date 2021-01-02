https://news.day.az/society/1303440.html В Азербайджане сотрудники полиции попали в ДТП - ФОТО
В Азербайджане сотрудники полиции попали в ДТП - ФОТО
В Мингячевире грузовой автомобиль-бензовоз врезался в полицейский автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева, возле моста через реку Кура.
По причине технической неисправности бензовоз марки "КамАЗ" врезался в припаркованный на обочине автомобиль патрульно-постовой службы марки "Фиат". Хотя полицейская машина получила серьезные повреждения, в результате аварии никто не пострадал.
По факту проводится расследование.
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