Специалисты ANAMA провели в 2020 году 2055 оперативных и неотложных операций

В 2020 году специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проверили на территории ряда городов и районов 7 622 217 м² (762 га) территории, обнаружили и обезвредили 5 669 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 4 563 противопехотные и 3 281 противотанковую мину, 39 789 патронов различного калибра.

Как Day.Az со ссылкой на АПА, на основании поступивших в агентство в 2020 году 2 560 сигналов (оперативных вызовов) было проведено 2 055 оперативных и неотложных операций. В результате на территории ряда городов и районов страны было очищено 1 607 720 м² (161 га) территории, для обеспечения безопасности местного населения были транспортированы на Центральный полигон агентства и обезврежены 3 613 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 4 559 противопехотных и 3 278 противотанковых мин, 39 789 патронов различного калибра.

За более чем 21-летнюю деятельность агентства очищено 548 851 305 м² (54 885 га) территории, обнаружено и обезврежено 819 369 мин и НРБ.

В 2020 году на территории Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Джабраильского, Физулинского и Гарадагского районов произошло 7 взрывов мин/НРБ, в результате которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, 6 человек погибли.