От коронавируса умерла мать Бахрама Багирзаде

"Сегодня не стало моей мамы... Коронавирус отнял еще одну жизнь... Но я верю, что она в лучшем из миров, потому что мама прожила очень светлую и достойную жизнь и исполнила свой долг перед Всевышним - мама была замечательной дочерью, супругой, самой лучшей мамой на свете для нас с сестрой и очень верующим человеком...".

Как передает Day.Az, об этом написал в Facebook заслуженный артист Бахрам Багирзаде.

"К сожалению, я не смог быть с ней в ее последние дни и минуты, но я знаю, что несмотря на тяжелейшее состояние и кому, до последнего мгновения своей земной жизни она молила Бога о здоровье для нас, ее детей... Своим уходом она приняла весь удар от вируса на себя и вымолила жизнь и здоровье для меня, сестры и всех своих родных, потому что нет на этом свете ничего сильнее, чем молитва Матери... Allah rəhmət eləsin... Берегите себя, дорогие друзья, берегите своих близких, сражайтесь за их здоровье, чтобы сохранить им жизнь...

Я благодарю всех, кто поддержал меня в эти тяжелейшие минуты звонками, сообщениями, письмами. Простите, что не смог ответить каждому, кто выразил мне соболезнование. Большое спасибо за ваше сочувствие и сострадание... светлая память всем нашим ушедшим...", - написал в соцсети Бахрам Багирзаде.