В общественных местах выявлены и задержаны коронавирусные больные

Продолжается проведение мероприятий по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным для пресечения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД), 1 января сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 9 активных больных коронавирусом. Из них 8 человек были возвращены домой, а один, состояние которого было более тяжелым, госпитализирован.

В отношении 4 человек возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

Следственные мероприятия продолжаются.